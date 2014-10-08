欧洲个股：法航荷航称飞行员罢工造成5亿欧元损失，超全年获利预估20%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透巴黎10月8日 - 法航周三称，上个月为期两周的飞行员罢工造成损失5亿欧元(6.32亿美元)，抹去了其母公司法航荷航 全年核心业务获利预估值的逾五分之一。
法航荷航已于7月下调了2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)，从25亿欧元调降至22-23亿欧元。以收入计，法航荷航是欧洲第二大航空公司。
法航荷航表示，9月份总客运量下降15.9%，第四季度机票预订量下降了1-2%。
该公司称，在上述5亿欧元的损失预估中，包含3.2-3.5亿欧元直接影响，比如收入下降以及为乘客购买竞争对手的机票等，节省下来的燃油和其他成本抵消了部分损失。其他损失则由机票预订的推迟引起。(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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