中国金融：国开行将支持经济稳增长，发挥逆周期调节作用--董事长

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 中国国家开发银行 董事长胡怀邦称，保持经济平稳增长，需要国开行发挥逆周期调节作用。同时，中国经济转型升级，需要国开行发挥中长期投融资骨干作用。
胡怀邦在最新一期《中国金融》杂志发表署名文章表示，新型城镇化、区域协调发展、产业结构调整、创新驱动、信息消费等领域，是未来中国经济转型升级的动力所在。这些领域普遍具有资金需求量大、建设周期长等特点，需要国开行发挥中长期投融资优势，给予持续稳定的金融支持，并引导社会资金参与重点项目建设。
新常态下，中国经济进入增速换挡期，经济增长动能不足，下行压力加大。总体看，“三驾马车”动力偏弱，保持经济平稳运行的难度不小。国开行作为开发性金融机构，是国家调控经济的重要平台，要把服务稳增长作为工作的中心任务，精准发力，加大信贷支持力度，推动各项宏观调控政策落地实施。
胡怀邦称，将加快贷款条件落实，严格执行棚户区改造优惠利率政策，推动棚户区改造统贷平台建设，探索棚户区改造项目专项资产证券化试点，提高资金使用效率。创新市场化运作机制，探索引导保险资金、社保资金、住房公积金等社会资金支持实体经济发展。
将着力降低社会融资成本。将棚户区改造优惠利率适用范围扩展到中央直属工矿（林区、垦区）企业，对省级平台棚户区改造项目免除中间业务收费。
此外，积极做好交通、电力、重大网络工程、清洁能源、重大水利工程、生态环保等领域重点项目的对接和金融支持。大力支持京津冀一体化、长江经济带等重点区域发展，积极推进京津冀交通互联互通、大气污染联合防治、产业转移与布局等领域重点项目。全力保障集成电路产业投资基金出资及投资项目的贷款需要，支持相关领域企业兼并重组，促进产业结构调整升级。加快推动能源资源、基础设施、以及高铁、核电走出去等领域重大项目取得实质性进展。
胡怀邦并表示，要加大重点领域风险排查力度，完善“双名单制”管理。建立风险处置应急机制，创新化解手段和资产保全手段，控制不良贷款率水平，保持资产质量基本稳定。
文章显示，截至2014年第二季度末，国开行资产总额接近10万亿元人民币，不良贷款率连续37个季度控制在1%以内。目前，国开行的国际业务已覆盖全球115个国家和地区，国际业务贷款余额超过3,000亿美元。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。