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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 14:43 BJT

法国经济：央行最新预估为第三季成长0.2%

路透巴黎10月8日 - 法国央行周三表示，法国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%。这是央行对第三季GDP的第三次预估，与一个月前的估值相同。

上周法国国家统计局预测，第三和第四季均成长0.1%。法国是欧元区第二大经济体，今年前两季的经济成长均为零。

央行在其月度景气调查报告中公布上述最新预估。该调查显示，9月工业领域信心指数从8月的97降至96。

9月服务业信心指数为93，8月指数从94下修至93。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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