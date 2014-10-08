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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 14:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：1.6050下方寻获新支撑，关注美联储会议记录

0641 GMT

* 英镑/美元亚洲盘末在1.6050下方寻获新支撑，低点1.6053

* 1.6055为亚洲时段前低，1.6044为周二伦敦早盘低点

* 1.6027(周二亚洲时段低点)和1.60附近料有更多买盘

* 1.6100-10(1.6108为亚洲时段高点)及1.6130部有卖单

* 行权价1.6130的大量期权今天到期，1.6129为周二高点

* 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)9月16-17日会议记录将在1800GMT发布(完)

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