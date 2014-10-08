《汇市简讯》英镑/美元：1.6050下方寻获新支撑，关注美联储会议记录

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
0641 GMT
* 英镑/美元亚洲盘末在1.6050下方寻获新支撑，低点1.6053
* 1.6055为亚洲时段前低，1.6044为周二伦敦早盘低点
* 1.6027(周二亚洲时段低点)和1.60附近料有更多买盘
* 1.6100-10(1.6108为亚洲时段高点)及1.6130部有卖单
* 行权价1.6130的大量期权今天到期，1.6129为周二高点
* 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)9月16-17日会议记录将在1800GMT发布(完)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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