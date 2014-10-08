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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:57 BJT

全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘

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价格 变动 涨跌%

现货金 1214.2 5.46 0.45

现货银 17.23 0.09 0.53

现货铂金 1257.2 5.6 0.45

现货钯金 784.7 5.5 0.71

COMEX期金 1214.7 2.3 0.19

COMEX期银 17.245 0.005 0.03

汇率

欧元/美元 1.2627

美元指数 85.886

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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