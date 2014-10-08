路透基点：华油能源三年期定期贷款规模增扩至1.04亿美元--TRLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市企业华油能源的三年期高级定期贷款规模，从1亿美元增扩至1.04亿美元。
额度分配方案于周二公布，牵头行兼簿记行中信银行(国际)承贷3,500万美元，彰化银行承贷2,000万美元。
台湾银行、创兴银行、第一商业银行和台湾土地银行各自承贷1,000万美元。
台新银行和华南银行分别承贷500万美元和400万美元。
贷款最高综合收益为430个基点，费用为130个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码380个基点。
华油能源的八家子公司是担保方，包括：CNEC LLP，Enecal PTE，M-Techservice LLP和OS Technology Services LLP，北京华油油气技术开发有限公司，新疆华油油气工程有限公司，新疆华油能源工程服务有限公司，新疆华油新海石油工程技术有限公司。
资金将用于常规运营资本和资本支出。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。