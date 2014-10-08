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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:55 BJT

路透基点：华油能源三年期定期贷款规模增扩至1.04亿美元--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市企业华油能源的三年期高级定期贷款规模，从1亿美元增扩至1.04亿美元。

额度分配方案于周二公布，牵头行兼簿记行中信银行(国际)承贷3,500万美元，彰化银行承贷2,000万美元。

台湾银行、创兴银行、第一商业银行和台湾土地银行各自承贷1,000万美元。

台新银行和华南银行分别承贷500万美元和400万美元。

贷款最高综合收益为430个基点，费用为130个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码380个基点。

华油能源的八家子公司是担保方，包括：CNEC LLP，Enecal PTE，M-Techservice LLP和OS Technology Services LLP，北京华油油气技术开发有限公司，新疆华油油气工程有限公司，新疆华油能源工程服务有限公司，新疆华油新海石油工程技术有限公司。

资金将用于常规运营资本和资本支出。(完)
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