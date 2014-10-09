重温稿-《台湾新债预测》五年公债103/15期得标利率料落在1.23-1.26%

* 标售标的：103/15期五年公债

* 标售时间：周四(9日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：1.23-1.26%

* 受访机构：11家

路透台北10月8日 - 台湾财政部周四将标售五年期公债103/15 ，路透调查显示，由于欧元区经济前景欠佳，美国指标10年期公债殖利率续探前波低位，带动短线台债气氛转趋区间偏多，明日标售的该期公债得标利率料将落在1.23-1.26%间。

路透周三访谈11家金融机构，包括五家大型银行、两家大型票券及四家证券商，市场预估中值为1.23-1.26%，大区间则在1.22-1.27%。

多数受访者认为，五年期公债103/15殖利率在发行前交易期间随美债屡探新低，市场追价意愿减弱，而该券空单量持续垫高到相对高档，市场关注空单回补状况：若空单适时回补，得标利率料落在预估区间高位；若空单不减反增，得标利率料持在预估区间低位。

〞空单回补状况对明天标债影响较大。〞一位大型票券交易员说。

调查显示，除空单回补变数外，今日稍晚的美债盘势也将左右标债结果。台债向来跟美债连动性高，若美国指标10年期公债殖利率跌破前波低位的2.30%，料得标利率将靠向预估区间低位；若美债殖利率止稳回升，得标利率将向预估区间高位靠拢。

本期103/15期公债预计标售400亿台币，将在10月15日(下周三)发行。

以下为交易员观点整理：

--近期该券殖利率随美债续探波段低位，银行端追价意愿不强，参与竞标兴趣降低，银行端预估得标利率落在1.25%附近。

--该券空单量上日已垫高至144.5亿台币的相对高档，今日为标售前的最后一个交易日，空单回补情况甚为关键，若空单量减少30-50亿台币，得标利率料在1.25%附近；若空单量续增，得标利率可能下探1.22-1.23%。

--台债与美债的连动性强，美国10年期公债殖利率周二已逼近前波低位，今日稍晚的美债盘市也是标债的另一项变数，若美债殖利率续探新低，得标利率接近区间低位的可能性较高；若美债殖利率止稳回升，标近区间高位的机会则会增加。

--10年期新券也将展开发行前交易，将吸引市场焦点转到10年新券身上，投资盘对五年券103/15追价意愿也将减低。

相关报价：

--周三103/15在发行前交易殖利率收报1.2365%。

以下为金融机构对103/15期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 1.220 1.260

大型银行二 1.220 1.250

大型银行三 1.245 1.255

大型银行四 1.230 1.250

大型银行五 1.230 1.270

票券业一 1.235 1.265

票券业二 1.230 1.260

证券商一 1.250 1.270

证券商二 1.230 1.260

证券商三 1.230 1.250

证券商四 1.220 1.230

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