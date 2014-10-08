版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 16:49 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬至半年低位，实质交易盘整外资动向不明

* 台币兑美元收贬再破逾六个月低位
    * 午后外资汇入，韩元虽走弱但台币实质交易稍强
    * 明日实质交易估计在30.39-30.45

    路透台北10月8日 - 台币兑美元  周三随韩元收贬至逾六个月低位。汇
银人士指出，韩元明显走弱，外资虽卖超台股，但进出不一，尤其出口商仍略有抛汇压力，
令台币实质交易仍在区间震荡。
   
    汇银人士指出，午后一家特定美系外商银抛汇力道明显，而出口商眼见美元走弱，也略
微心急，不排除台币明日先走强挑战30.4的关卡。至于央行近期主要是提供流动性，并仅仅
在收盘时操作收盘价位偏贬，盘中实质买汇力道尚未见太过踊跃。
    
    〞下午外资一直卖美元，（美元价格）再下去换出口商要恐慌了。〞一位大型商银交易
人士说。台币收盘前低在3月31日的30.510。
    
    前述交易人士并认为，今日台币虽收贬再创逾六个月低位，不过盘中央行仅稍稍促贬台
币，盘中操作买卖金额不高。
    
    汇银人士并表示，国际美元仍然看涨，而韩元今日贬幅稍大，或多或少也反映了地缘政
治风险推高的负面因素。台币方面，若外资没有大幅汇出的需求之下，盘势暂且在此观望，
估计明日的交易区间在30.390-30.450。
     
    台湾股市 周三亚股收跌，并创下逾四个月的新低点。分析师指出，金管会昨天
下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关失守。外资及陆资在外资及陆资在台
股卖超45.58亿台币，连续三个交易日卖超共计93.81亿台币。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价稍扩
大；一个月远汇报价 尾盘在30.390/30.410左右，上日纽约盘收在30.360。
     
    台币今日主要交易区间在30.416-30.450，上日交易区间在30.410-30.450。韩元KRW=K
FTC收1,074.1，上交易日收1,066.1。 
   
    本周全球重要经济事件与数据包括：       
    10/8(三)：日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库
部长霍基等、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话；
    10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数
、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费
舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金
山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话；
    10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联
储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行(
ADB)总裁中尾武彦发表讲话。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元   上日收  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价       盘                           亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.505   30.453  30.416-30.505   30.490     6.56    5.63
                                                                        
 元太外汇经纪公司     30.502   30.452  30.415-30.502   30.485     3.02   3.337
                                                                        
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.170/-0.150       -0.180/-0.150
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐