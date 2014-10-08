台湾汇市：台币兑美元收贬至半年低位，实质交易盘整外资动向不明

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 台币兑美元收贬再破逾六个月低位 * 午后外资汇入，韩元虽走弱但台币实质交易稍强 * 明日实质交易估计在30.39-30.45 路透台北10月8日 - 台币兑美元 周三随韩元收贬至逾六个月低位。汇 银人士指出，韩元明显走弱，外资虽卖超台股，但进出不一，尤其出口商仍略有抛汇压力， 令台币实质交易仍在区间震荡。 汇银人士指出，午后一家特定美系外商银抛汇力道明显，而出口商眼见美元走弱，也略 微心急，不排除台币明日先走强挑战30.4的关卡。至于央行近期主要是提供流动性，并仅仅 在收盘时操作收盘价位偏贬，盘中实质买汇力道尚未见太过踊跃。 〞下午外资一直卖美元，（美元价格）再下去换出口商要恐慌了。〞一位大型商银交易 人士说。台币收盘前低在3月31日的30.510。 前述交易人士并认为，今日台币虽收贬再创逾六个月低位，不过盘中央行仅稍稍促贬台 币，盘中操作买卖金额不高。 汇银人士并表示，国际美元仍然看涨，而韩元今日贬幅稍大，或多或少也反映了地缘政 治风险推高的负面因素。台币方面，若外资没有大幅汇出的需求之下，盘势暂且在此观望， 估计明日的交易区间在30.390-30.450。 台湾股市 周三亚股收跌，并创下逾四个月的新低点。分析师指出，金管会昨天 下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关失守。外资及陆资在外资及陆资在台 股卖超45.58亿台币，连续三个交易日卖超共计93.81亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价稍扩 大；一个月远汇报价 尾盘在30.390/30.410左右，上日纽约盘收在30.360。 台币今日主要交易区间在30.416-30.450，上日交易区间在30.410-30.450。韩元KRW=K FTC收1,074.1，上交易日收1,066.1。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/8(三)：日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库 部长霍基等、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.505 30.453 30.416-30.505 30.490 6.56 5.63 元太外汇经纪公司 30.502 30.452 30.415-30.502 30.485 3.02 3.337 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.180/-0.150 (完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。