台湾汇市：台币兑美元收贬至半年低位，实质交易盘整外资动向不明

* 台币兑美元收贬再破逾六个月低位 * 午后外资汇入，韩元虽走弱但台币实质交易稍强 * 明日实质交易估计在30.39-30.45 路透台北10月8日 - 台币兑美元 周三随韩元收贬至逾六个月低位。汇 银人士指出，韩元明显走弱，外资虽卖超台股，但进出不一，尤其出口商仍略有抛汇压力， 令台币实质交易仍在区间震荡。 汇银人士指出，午后一家特定美系外商银抛汇力道明显，而出口商眼见美元走弱，也略 微心急，不排除台币明日先走强挑战30.4的关卡。至于央行近期主要是提供流动性，并仅仅 在收盘时操作收盘价位偏贬，盘中实质买汇力道尚未见太过踊跃。 〞下午外资一直卖美元，（美元价格）再下去换出口商要恐慌了。〞一位大型商银交易 人士说。台币收盘前低在3月31日的30.510。 前述交易人士并认为，今日台币虽收贬再创逾六个月低位，不过盘中央行仅稍稍促贬台 币，盘中操作买卖金额不高。 汇银人士并表示，国际美元仍然看涨，而韩元今日贬幅稍大，或多或少也反映了地缘政 治风险推高的负面因素。台币方面，若外资没有大幅汇出的需求之下，盘势暂且在此观望， 估计明日的交易区间在30.390-30.450。 台湾股市 周三亚股收跌，并创下逾四个月的新低点。分析师指出，金管会昨天 下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关失守。外资及陆资在外资及陆资在台 股卖超45.58亿台币，连续三个交易日卖超共计93.81亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价稍扩 大；一个月远汇报价 尾盘在30.390/30.410左右，上日纽约盘收在30.360。 台币今日主要交易区间在30.416-30.450，上日交易区间在30.410-30.450。韩元KRW=K FTC收1,074.1，上交易日收1,066.1。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/8(三)：日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库 部长霍基等、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.505 30.453 30.416-30.505 30.490 6.56 5.63 元太外汇经纪公司 30.502 30.452 30.415-30.502 30.485 3.02 3.337 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.180/-0.150 (完)