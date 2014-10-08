《路透晚报》--10月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受全球增长忧虑打压收跌1.2%，但部分扳回盘中跌幅

日本股市下跌，此前德国公布的工业生产数据意外疲弱，令人重又对全球经济增长感到担忧，推高日圆并促使投资者抛售出口商类股。日经指数收跌1.2%至15,595.98，创五周收盘低点。东证股价指数跌1.2%至1,274.85点，JPX-日经400指数跌1.3%至11,586.10点。

--中国股市：沪综指收升至近20个月新高，房地产股受利好消息提振普涨

中国股市沪综指迎来国庆长假后首涨，并收升至近20个月新高。长假前央行宣布房贷政策松动，提振今日房地产股普涨。分析师指出，近期除关注经济及政策因素外，还需注意地缘政治对市场的影响，料后市反复震荡可能性增加。

沪综指收报2,382.794点，涨18.924点或0.80%，为连续第七日上涨；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交1,801亿元人民币，上日为1,666亿元。沪深300指数收报2,478.383点，涨1.12%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,482.8点，涨1.20%，成交661,270手。

--香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%

香港指标股指收跌0.7%，追随海外市场的跌势，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估。恒生指数收跌159.2点，至23,263.33；恒生国企指数也下跌0.7%。

--全球汇市：日圆全线上扬，全球经济增长疑虑打击风险偏好

避险日圆周三持坚，此前全线上涨，因德国工业生产大幅下滑且国际货币基金组织(IMF)今年以来第三次调降全球经济增长预估，打压投资者风险偏好。0853GMT,美元兑日圆跌0.04%，报108.02日圆，之前一度跌至三周低点107.82日圆，进一步远离一周前触及的六年高点110.09。欧元兑日圆跌至136.75。美元指数跌0.02%报85.663，脱离上周五触及的四年高位86.746。

--欧元债市：德国公债收益率下滑，受增长担忧及股市疲弱影响

德国公债收益率(殖利率)跌向历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险投资品种公债的需求。德国10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。希腊公债是表现最差的欧元区公债，10年期希腊公债收益率上升6个基点至6.77%。

--金属期市：伦铜小幅上涨，全球经济增长疑虑令涨势受限

伦铜持平，因对全球经济增长的疑虑给金属前景蒙上阴影，并浇灭中国长假过后重新开始交易引发的空头回补涨势。0817GMT，LME三个月期铜上涨0.31%，报每吨6,691.00美元。上海期货交易所主力12月期铜合约跌0.7%，报每吨47,690元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破每桶91美元，创27个月新低

布兰特原油期货跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。0821GMT，布兰特原油期货跌0.85美元至91.26美元，盘中稍早触及2012年6月以来低点90.76美元。西德克萨斯中质油(WTI)11月期货下滑1.03美元至每桶87.82美元，盘中稍早跌至2013年4月以来低点87.39美元。

--全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘

金价连续第三个交易日上涨。对于全球经济的担忧增强，刺激避险买盘，而中国结束一周长假，也提振金价。现货金在每盎司1,200美元的关键水准上方进一步走升。0823GMT上涨至1,217.15美元。