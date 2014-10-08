《路透晚报》--10月8日日间新闻摘要（国际版）

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
[市场摘要]
--日本股市：受全球增长忧虑打压收跌1.2%，但部分扳回盘中跌幅
日本股市下跌，此前德国公布的工业生产数据意外疲弱，令人重又对全球经济增长感到担忧，推高日圆并促使投资者抛售出口商类股。日经指数收跌1.2%至15,595.98，创五周收盘低点。东证股价指数跌1.2%至1,274.85点，JPX-日经400指数跌1.3%至11,586.10点。
--中国股市：沪综指收升至近20个月新高，房地产股受利好消息提振普涨
中国股市沪综指迎来国庆长假后首涨，并收升至近20个月新高。长假前央行宣布房贷政策松动，提振今日房地产股普涨。分析师指出，近期除关注经济及政策因素外，还需注意地缘政治对市场的影响，料后市反复震荡可能性增加。
沪综指收报2,382.794点，涨18.924点或0.80%，为连续第七日上涨；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交1,801亿元人民币，上日为1,666亿元。沪深300指数收报2,478.383点，涨1.12%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,482.8点，涨1.20%，成交661,270手。
--香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%
香港指标股指收跌0.7%，追随海外市场的跌势，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估。恒生指数收跌159.2点，至23,263.33；恒生国企指数也下跌0.7%。
--全球汇市：日圆全线上扬，全球经济增长疑虑打击风险偏好
避险日圆周三持坚，此前全线上涨，因德国工业生产大幅下滑且国际货币基金组织(IMF)今年以来第三次调降全球经济增长预估，打压投资者风险偏好。0853GMT,美元兑日圆跌0.04%，报108.02日圆，之前一度跌至三周低点107.82日圆，进一步远离一周前触及的六年高点110.09。欧元兑日圆跌至136.75。美元指数跌0.02%报85.663，脱离上周五触及的四年高位86.746。
--欧元债市：德国公债收益率下滑，受增长担忧及股市疲弱影响
德国公债收益率(殖利率)跌向历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险投资品种公债的需求。德国10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。希腊公债是表现最差的欧元区公债，10年期希腊公债收益率上升6个基点至6.77%。
--金属期市：伦铜小幅上涨，全球经济增长疑虑令涨势受限
伦铜持平，因对全球经济增长的疑虑给金属前景蒙上阴影，并浇灭中国长假过后重新开始交易引发的空头回补涨势。0817GMT，LME三个月期铜上涨0.31%，报每吨6,691.00美元。上海期货交易所主力12月期铜合约跌0.7%，报每吨47,690元人民币。
--国际油市：布兰特原油跌破每桶91美元，创27个月新低
布兰特原油期货跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。0821GMT，布兰特原油期货跌0.85美元至91.26美元，盘中稍早触及2012年6月以来低点90.76美元。西德克萨斯中质油(WTI)11月期货下滑1.03美元至每桶87.82美元，盘中稍早跌至2013年4月以来低点87.39美元。
--全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘
金价连续第三个交易日上涨。对于全球经济的担忧增强，刺激避险买盘，而中国结束一周长假，也提振金价。现货金在每盎司1,200美元的关键水准上方进一步走升。0823GMT上涨至1,217.15美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。