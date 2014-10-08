台湾债市：指标五年券103/15殖利率收创新低，关注明日标售结果

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 五年券103/15殖利率收创发行前交易新低
* 因美国10年期公债殖利率逼近前低
* 明日五年新券交投区间料在1.22-1.26%
路透台北10月8日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三续收跌，并创发行前交易收盘新低。交易员指出，受国际货币基金组织(IMF)今年三度下调全球经济成长预估等影响，避险买盘带动美国10年公债殖利率续探前低，令台债今日走势区间偏多，后续关注103/15明日标售结果。
他们并表示，反应欧洲经济前景欠佳，美国指标10年期公债殖利率已逼近前波低位，台债受此激励持券信心回笼，致五年新券103/15殖利率持续向下测试，明日该券主要交投区间暂看在1.22-1.26%。
〞IMF全球经济预估修正，台债因此顺风吹。〞一位大型证券交易员说。
另一位银行交易员表示，尽管103/15殖利率续探发行前交易新低，但上日空单量不减反增至144.5亿台币，盘面略有轧空意味才使该券殖利率一度跌破1.23%，今日该券殖利率大致持在1.23-1.24%附近盘整，成交量则较上日萎缩，观望明日标债变数厘清。
台湾财政部周四将标售五年期公债103/15，路透调查显示，明日标售的该期公债得标利率料将落在1.23-1.26%间。
美国公债收益率周二下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新的迹象显示德国经济疲弱，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。指标10年期公债 尾盘升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -1.98 1.2365 *1.2249-1.2419 133.0
* 发行前交易期间低位
此外，台湾股市周三随亚股收跌，并创下逾四个月新低。分析师指出，金管会昨天下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关守失；惟年线--8,855点附近料仍有坚强支撑。
台债交易员认为，随着全球经济复苏力道趋缓，避险买盘前进债市，有利于台债续处区间偏多。
本周金融市场重要经济数据和事件包括：
10/8(三)：G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基等；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话；
10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话；
10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表讲话。
30 103/12 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13 1.6940
5 103/15 1.2365
2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。