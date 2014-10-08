路透调查：金融机构固定收益部门对中国年底降息降准预期升温

路透上海10月8日 - 2014年第10期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行10月仍将维持存款基准利率及准备金率不变。然中国经济下行压力超预期，年底降息降准预期明显升温；加之欧洲通缩阴影短期难消，香港“占中”事件推升避险情绪，国内债市乐观情绪仍有支撑。

不过，平坦化的债券收益率曲线仍有调整风险，影响因素主要包括：中国监管层已出手救楼市，新一轮宏观数据显示经济四季度可能低位企稳；地方债务管理的新规可能引发城投债调整；美国量化宽松政策年底退出及可能提前加息，则继续提振全球经济。

调查结果显示，94%的参与机构认为，央行10月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，比例较上月展望时略降。不过，预期12月末该利率会降到2.75%的机构比例提升到16%。

同时年末降准预期亦升温，预期12月末存款准备金率会继续维持20%的，只有八成，其中险资降准预期明显。

调查结果并显示，今年10月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率 和七天期该利率 ，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.6934%、3.2189%和4.5288%，分别较9月全月实际均值低9个基点(bp)、6个bp和9个bp。

此外，10月末10年期国债收益率估值料为4.00%，较9月末高1个BP。

2014年第10期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)