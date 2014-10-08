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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 16:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月8日 - 以下为德国商业银行的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：展开修正性反弹，问题是反弹能走多远。技术图仍由两个月下行趋势占主导力量，今日切入位在1.2712美元，对此的挑战就是我们将看到的修正走势--不过日线图艾略特波浪计数显示会大幅回撤至1.2780/1.2955，我们无法排除这样的可能性。

在此反弹之外，我们依然看空欧元，目标位是1.2460/78.6%回档技术位。该价位仍是跌至200周移动均线1.2215美元的突破点。后者是主要支撑，预计会守住首次下探。

美元/日圆：下跌修正走势已经攻破108.25/00的支撑，既然如此则发出将进行深度修正的讯号。请注意市场收盘还未跌破108.00日圆，不过近期下跌修正的风险加大，且艾略特波浪技术显示可能跌至106.95/80，以及104.80/105.05。

这波跌势被认为仅是修正性质。修正过后，我们预计美元会涨至2008年8月高点110.67日圆。在此之上是从1998年起始的整个跌势的50%回档技术位111.47，在这一价位附近，我们将会看到一些获利了结。

英镑/美元：近期修正走高，我们预计会涨向三个月下行趋势切入位1.6345美元。若受制于此，则仍是跌势。初始阻力在20日均线1.6233美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2649 1.2668 -0.15 -7.97 1.3745

美元/日圆 108.14 108.02 +0.11 +2.70 105.30

欧元/日圆 136.80 136.86 -0.04 -5.41 144.63

美元/瑞郎 0.9576 0.9566 +0.10 +7.26 0.8928

英镑/美元 1.6054 1.6093 -0.24 -3.03 1.6556

美元/加元 1.1172 1.1172 +0.00 +5.20 1.0620

澳元/美元 0.8789 0.8816 -0.31 -1.39 0.8913

新西兰元/美元 0.7811 0.7832 -0.27 -4.81 0.8206

欧元/瑞郎 1.2115 1.2119 -0.03 -1.27 1.2271

欧元/英镑 0.7876 0.7868 +0.10 -5.07 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1270 9.1080 +0.21 +3.16 8.8474

美元/挪威克朗 6.4749 6.4600 +0.23 +6.74 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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