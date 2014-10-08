美国个股：自由港在印尼的铜矿面临愤怒工人的示威，急需改善安全状况

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透雅加达10月8日 - 一名工会官员表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼的铜矿发生一起重大死亡事故后，公司工人寻求与当地管理层进行面对面的谈判，并可能计划进一步封锁矿区或实施罢工。
上周，数百名愤怒的示威者将Grasberg铜矿区的露天开采矿出入口封锁了两天，从9月27日起该地生产已经停止，因事故造成四名工人死亡。该露天矿的产能要占到该矿区总产量的一半以上。
自由港工会的高层官员Albar Sabang表示，如果工人的安全问题和其它要求得不到回应和重视，那么可能引发新的示威、封锁甚至罢工，这些行为料阻碍该矿的铜出口。
“生产很重要，但安全更重要。”Sabang对路透表示，并称示威工人已经要求与自由港印尼公司的执行长Rozik Soetjipto在10月11-12日举行面谈。“如果要求得不到满足，他们将计划采取新的示威。”
印尼政府正在调查该起事故，当时一辆载有九个人的轻型卡车与一辆拖运卡车相撞。调查机构已经提出了一系列的工作改善要求，以期让露天采矿恢复运作。
自由港尚未作出回复，但这家总部位于亚利桑那州的公司上周发表声明称，将与政府的事故调查组密切合作，Grasberg矿区的安全问题是首要任务。
去年该矿发生的坑道塌方事故造成了28名工人死亡，成为印尼最严重的矿难事故之一。据工会官员称，该矿今年迄今已经有五人死于事故。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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