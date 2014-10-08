日本个股：丰田汽车称9月中国销量同比增26.1%，全年有望突破百万

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 日本丰田汽车 周三表示，该公司及其中国合资企业9月在中国售出约91,100辆汽车，较上年同期增加26.1%。
丰田8月在华汽车销量同比增长8.9%，7月时则下降1.1%。今年前九个月，丰田汽车在华售出约710,300辆汽车，较上年同期增加11.5%。
丰田今年在华销售目标为超过110万辆。若能完成这一目标，将是丰田汽车的中国年销量首次突破100万辆。去年丰田在中国售出917,500辆汽车。
丰田汽车在北京的发言人Takanori Yokoi表示，该公司有望实现这一目标，“目标没有改变。”
丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团 分别组建有合资企业。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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