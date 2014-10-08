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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 16:18 BJT

更新版 1-英国经济：9月房价涨速快于预期，但年底前可能放缓--Halifax

“看起来2014年余下时间增幅可能放缓，这种趋势还可能延续至明年，因供需状况越来越平衡。”

Halifax称，英国一套房屋均价目前为187,188英镑(300,436美元)。

上周英国央行数据显示，8月抵押贷款批准件数降至三个月低点。全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，英国9月房价出现逾一年来首次月度下滑，较上年同期升幅创八个月来最低。

但英国央行针对抵押贷款商的调查显示，他们预计继近期放缓后，抵押贷款将在2014年最后三个月大幅反弹。

路透调查显示，分析师预计英国央行料在明年初将利率从纪录低位上调，因英国经济表现胜过欧洲其他国家。(完)

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 高琦/田建华)
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