更新版 1-英国经济：9月房价涨速快于预期，但年底前可能放缓--Halifax

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
“看起来2014年余下时间增幅可能放缓，这种趋势还可能延续至明年，因供需状况越来越平衡。”
Halifax称，英国一套房屋均价目前为187,188英镑(300,436美元)。
上周英国央行数据显示，8月抵押贷款批准件数降至三个月低点。全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，英国9月房价出现逾一年来首次月度下滑，较上年同期升幅创八个月来最低。
但英国央行针对抵押贷款商的调查显示，他们预计继近期放缓后，抵押贷款将在2014年最后三个月大幅反弹。
路透调查显示，分析师预计英国央行料在明年初将利率从纪录低位上调，因英国经济表现胜过欧洲其他国家。(完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 高琦/田建华)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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