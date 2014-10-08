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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 16:33 BJT

新兴汇市：全球经济成长忧虑拉低亚币，印尼卢比触及八个月低点

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日圆 108.13 108.02 -0.10 -2.64 105.28

坡元 1.2784 1.2744 -0.31 -1.19 1.2632

台币 30.505 30.453 -0.17 -1.82 29.950

韩元 1073.70 1066.10 -0.71 -1.70 1055.40

泰铢 32.61 32.64 +0.09 +0.77 32.86

菲律宾披索 44.77 44.64 -0.30 -0.83 44.40

印尼卢比 12240.00 12200.00 -0.33 -0.65 12160.00

印度卢比 61.38 61.43 +0.08 +0.68 61.80

马币 3.2730 3.2590 -0.43 +0.08 3.2755

人民币 6.1385 6.1395 +0.02 -1.38 6.0539

(完)

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