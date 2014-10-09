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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 13:03 BJT

新债招标：台湾五年公债103/15得标利率1.245%，意外不足额发行

路透台北10月9日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的五年103/15期公债 得标利率为1.245%。该利率符合市场预估的1.23-1.26%，较上次同年期公债标售得标利率1.2270%走升1.8个基点。

103/15期实际发行额为344.538亿台币，不足额标售，投标总额593.5亿台币，投标倍数为1.48倍，低于上次20年公债103/14的1.60倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重54.58%、证券业31.20%、票券业12.77%、保险业1.45%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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