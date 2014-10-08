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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 16:37 BJT

台湾央行：开放指定银行办理非居住民自然人透过网路办理外汇业务

路透台北10月8日 - 台湾央行周三宣布，开放指定银行提供非居住民自然人透过网路及行动装置办理外汇业务。

央行在发布的新闻稿中表示，凡是持有居留证的非居住民自然人、持台湾外交部依〞驻台外交机构人员及其眷属身分证明发给要点〞核给身分证明的自然人，未来可透过网路进行未达50万台币的结汇、原币汇出汇款，以及同一银行本人帐户或事先约定第三人帐户的外币转帐。

央行并指出，措施实施一段时间后，将适时检讨扩大服务范围。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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