日本经济：安倍经济学的设计者呼吁央行放宽政策和推迟加税

他在接受采访时对路透称，政府应该将原计划在明年实施的第二次消费税上调，推迟到2017年4月，警告原定时间将摧毁安倍晋三的刺激增长政策。

此前山本幸三曾表示，政府应该按计划实施第二次消费税上调，并暗示日本央行没有必要在短期内放松政策，称央行的政策“处在正轨之上”。

不过山本幸三表示，在近期一系列低迷的经济数据公布后，他改变了自己的看法。(完)