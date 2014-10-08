日本经济：安倍经济学的设计者呼吁央行放宽政策和推迟加税

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
他在接受采访时对路透称，政府应该将原计划在明年实施的第二次消费税上调，推迟到2017年4月，警告原定时间将摧毁安倍晋三的刺激增长政策。
此前山本幸三曾表示，政府应该按计划实施第二次消费税上调，并暗示日本央行没有必要在短期内放松政策，称央行的政策“处在正轨之上”。
不过山本幸三表示，在近期一系列低迷的经济数据公布后，他改变了自己的看法。(完)
(编译 张涛/王洋; 审校 杜明霞/田建华)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。