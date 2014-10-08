《独家新闻》中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透北京10月8日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。
调整后，获批金融机构可成为银行间外汇市场会员，开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，外管局不实施事前入市资格审核；非银行金融机构只能与银行间外汇市场做市商开展交易。
消息人士并引述征求意见稿称，金融机构开展人民币对外汇交易应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要。
此外，货币经纪公司可在银行间外汇市场开展人民币对外汇衍生产品交易、外汇对外汇交易、外汇拆借等外汇经纪业务，外管局亦不实施事前资格审核。
截至发稿，外管局尚未对路透查询做出答复。
根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完） (发稿 路透中文新闻部)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑
路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.8