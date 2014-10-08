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中国汇市 | 2014年 10月 8日 星期三 17:45 BJT

《独家新闻》中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

路透北京10月8日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

调整后，获批金融机构可成为银行间外汇市场会员，开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，外管局不实施事前入市资格审核；非银行金融机构只能与银行间外汇市场做市商开展交易。

消息人士并引述征求意见稿称，金融机构开展人民币对外汇交易应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要。

此外，货币经纪公司可在银行间外汇市场开展人民币对外汇衍生产品交易、外汇对外汇交易、外汇拆借等外汇经纪业务，外管局亦不实施事前资格审核。

截至发稿，外管局尚未对路透查询做出答复。

根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完） (发稿 路透中文新闻部)
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