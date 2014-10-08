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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三至10年债收益率接近二级，市况由火热转稳

* 招标品种: 第20、24和22期增发债

* 期限及金额上限：3/5/10年：均为40亿元

* 招标时间: 10月9日(周四)下午14:00-15:00

* 受访人数: 9位(券商、银行)

* 预测区间: 4.44%-4.52%；4.50%-4.60%；4.62%-4.75%

* 预测均值: 4.47%；4.56%；4.69%

路透上海10月8日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三至10年三期债。路透调查显示，十一长假前最后两天，现券表现火热，市场气氛乐观。不过随着今日二级渐趋稳，明日各增发债收益率落在二级水平附近可能性较大。

今日是十一长假后首个交易日，现券收益率整体变化不大。此前因国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。

北京一大型券商分析师认为，按今日市场表现来看，明日国开债收益率预计与二级相差不远。“需求应该比较正常，资金面较松，不过利好释放的差不多，估计也不会很疯狂。”

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五及10年期最新收益率分别为4.4928%、4.5597%和4.6960%。

此外，有交易员指出，明日上午农发行将有至多150亿元，期限三、五和七年三期债招标。届时相近期限债券发行结果，也可能对国开债下午的投标情绪产生一定影响。

明日招标的三期债是国开行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24和22期增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 10月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 10月13日

起息日 3年：8月7日

5年：9月18日

10年：8月21日

分销期 10/10-10/13

上市日 10月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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