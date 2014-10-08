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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 16:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：突破120日圆可能损害日本经济

0848 GMT

* 日本执政党议员山本幸三：美元/日圆在110-120区间时对日本经济有利

* 若日圆进一步走软，可能带来更多损害

* 日本央行需要再次宽松政策，才能在2015-2016财年实现2%的通胀率目标

* 按计划上调消费税，可能破坏安倍经济政策的效果

* 以前山本幸三曾表示，应当按计划上调消费税。(完)

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