重发-《独家新闻》中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
欧洲是中国最重要的贸易伙伴；对欧盟而言，中国的地位也仅次于美国。若能成功达成电信协议，或可为日后达成范围更广的自由贸易协定铺路。
“双方已经在所有四个问题上取得共识，正准备敲定最终协议，”一位接近谈判的消息人士指出。由于事情敏感，该名人士不愿具名。
另一名人士称，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)希望在他10月31日离任前达成协议。
“该项调查是卡瑞德古特的事情，他不希望留给继任者来完成，”这名人士表示，并称卡瑞德古特已经同中国商务部长高虎城通过电话。
根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。
文件还称，华为和中兴的产品价格比欧盟厂商低18%，损害了欧洲制造商的获利能力。
中国国务院总理李克强将在10月16-17日的一个峰会上与欧盟高级官员会面，预计会上将讨论该事宜。欧盟执委会拒绝发表官方评论。
若不能达成协议，有可能促使欧盟执委会启动反补贴程序，针对中国电信设备出口产品征收惩罚性关税。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。