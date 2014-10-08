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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:21 BJT

重发-《独家新闻》中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

欧洲是中国最重要的贸易伙伴；对欧盟而言，中国的地位也仅次于美国。若能成功达成电信协议，或可为日后达成范围更广的自由贸易协定铺路。

“双方已经在所有四个问题上取得共识，正准备敲定最终协议，”一位接近谈判的消息人士指出。由于事情敏感，该名人士不愿具名。

另一名人士称，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)希望在他10月31日离任前达成协议。

“该项调查是卡瑞德古特的事情，他不希望留给继任者来完成，”这名人士表示，并称卡瑞德古特已经同中国商务部长高虎城通过电话。

根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。

文件还称，华为和中兴的产品价格比欧盟厂商低18%，损害了欧洲制造商的获利能力。

中国国务院总理李克强将在10月16-17日的一个峰会上与欧盟高级官员会面，预计会上将讨论该事宜。欧盟执委会拒绝发表官方评论。

若不能达成协议，有可能促使欧盟执委会启动反补贴程序，针对中国电信设备出口产品征收惩罚性关税。(完)
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