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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 17:07 BJT

香港数据：截至9月底止外汇储备资产降至3,258亿美元--金管局

路透香港10月8日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至9月底止官方外汇储备资产为3,258亿美元，较8月底3,313亿美元减少55亿美元。

9月底及8月底并无未交收外汇合约在内。

为数3,258亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的48%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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