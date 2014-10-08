香港数据：截至9月底止外汇储备资产降至3,258亿美元--金管局

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透香港10月8日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至9月底止官方外汇储备资产为3,258亿美元，较8月底3,313亿美元减少55亿美元。
9月底及8月底并无未交收外汇合约在内。
为数3,258亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的48%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。