台股业绩：台积电9月合并营收748.5亿台币，年增率35.1%

路透台北10月9日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，9月合并营收为748.5亿台币，较上年同期成长35.1%。

台积电先前曾表示，预估第三季合并营收2,060-2,090亿台币，较第二季的1,830亿成长12.6%-14.2%；并称第三季营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。