台股业绩：台积电9月合并营收748.5亿台币，年增率35.1%

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透台北10月9日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，9月合并营收为748.5亿台币，较上年同期成长35.1%。
台积电先前曾表示，预估第三季合并营收2,060-2,090亿台币，较第二季的1,830亿成长12.6%-14.2%；并称第三季营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。
该股今日收高2.04%，报125台币；大盘加权股价指数 则收高0.13%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年9月 748.5 +8.0 +35.1
2014年8月 692.8 +6.7% +25.8
2014年7月 649.3 +7.6% +24.6(完)
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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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