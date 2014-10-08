《中国债市每日综述》现券偏弱IRS上行，房贷新政略施压但料强势暂难改

* 现券收益率和利率互换(IRS)均小幅走升

* 房贷新政略施压现券，但料强势暂难改

* 资金供求均衡，主要回购利率变化不大

* 现券后市仍有望维持震荡偏强格局

路透上海10月8日 - 中国国庆长假后首个交易日，银行间债市现券收益率和利率互换(IRS)周三均小幅走升。交易员表示，长假前夕出台的房贷放松政策，一度令部分机构对宏观经济悲观预期有所改观，致今日现券走势略承压；然不少机构对新政效果如何仍持观望态度，亦限制收益率涨幅。

他们并称，前期收益率下行一波之后债市也存在技术性调整的必要；而在当前充裕的资金供给支撑下，若短期经济基本面改善力度仍有限，现券后市仍有望维持震荡偏强格局。

因国庆节假期，中国各金融市场10月1日至10月7日休市。

“市场变化不大，收益率涨了一点点，”上海一银行交易员称，房贷放松有一定影响，但感觉政策力度比较有限，对经济影响如何还有待商榷。

他并指出，IRS也同步出现上涨，长端五年期品种反弹得更多，幅度大概有5-6bp(基点)，主要与前期IRS下行幅度过大有很大关系。

中国央行和银监会在国庆长假前夕下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。

华北另一银行交易员表示，虽然房贷放松是今天债市收益率小涨的一个因素，但同时也有部分机构认为宏观经济基本面极度走弱时期或已过去，亦导致现券收益率小幅反弹。

此外，信用债方面虽然节后第一天成交并不算活跃，但华中一银行交易员认为，随着超日债本息有望全额偿付令警报解除，料信用债收益率下行空间仍存，且融资成本降低的趋势也将利好信用债品种。

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业--上海超日太阳能科技有限公司 周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债 的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。

剩余期限约9.29年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6500%，上交易日尾盘为4.6249%。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.544元人民币，较上日结算价跌0.212元，或0.22%。

**资金供求均衡回购利率变化不大**

十一长假后首个工作日，银行间资金市场周三主要回购利率变化不大，继续在低位徘徊。目前来看，月初存款准备金例行调整对流动性影响并不明显，资金供求较为均衡。

交易员称，短期内暂时还看不到会明显冲击资金面的因素，机构心态平稳。

北京一银行交易员表示，回购利率变化不大，“也不能说特别特别的松，资金供求算基本平衡吧。”

华南一银行交易员补充说，就目前情况看，月初例行存款准备金调整也非常有限，借入借出资金相对容易。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。由于商业银行多在月(季/年)末时点突击拉入存款以应对考核，随后的例行调整日一般会有相应的准备金补缴。

长期资金方面，在9月中旬中国央行SLF(常备借贷便利)放水消息出现后，一年期shibor 打破数月以来稳势，缓步微幅下行。今日最新报在4.9893%，较十一假期前再降0.12个基点(bp)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,417.36亿元，上交易日为8,352.02亿元。其中，隔夜品种为8,684.65亿元，上交易日为5,892.70亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5584 2.5303 +2.81 8,684.65

七天 2.9896 2.9126 +7.70 1,925.36

14天 3.3448 3.2945 +5.03 325.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5000 1.3950 +210.50 33.47

七天 3.2000 0.2050 +299.50 7.80

14天 3.5000 1.5000 +200.00 0.74

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00 --

七天 3.0900 2.9000 +19.00 --

14天 3.3700 3.3400 +3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5400 2.5325 +0.75 --

七天 2.9030 2.8740 +2.90 --

三个月 4.5440 4.5445 -0.05 --