更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，观望两年央行存单标售

* 月初拆款续作为主，观望两年央行存单标售

* 短票利率持稳，银行对跨月操作保守

* 债券集中交割，投信资金不均 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周三持稳。调度人士表示，月初银行拆款以续作为主，市场需求不高，料本周余日利率持稳低位，静待明日的两年期央行存单标售。

交易员指出，由于两年存单存续期较长，面临央行升息的风险较高，应有走扬压力，但受央行要求银行积极下标影响，预料明日也会出现类似364天期存单标售的结果，也就是高标较前次走升幅度有限，但均标则往高标靠拢。

〞外商银不拿两年，本地拿的力道也不强，但考量央行，所以不会下太高。〞一位资金调度人士称。

对于今日的资金状况，另一银行交易员表示，还蛮宽松的，但需求较为低迷，还是要靠央行委由行库代为收回隔夜资金才能去化。

央行上周五标售一年期定存单，加权平均得标利率为0.639%，已是连续第四个月走高。三位交易人士表示本次得标的高标落在0.653%，较均标差距1.4基点，但与上次标售结果差距3.8基点明显缩小。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.420%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.380-0.440%。两周拆款利率区间则在0.388-0.450%，与上日相同。

**短票利率持稳**

短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量不大，银行端为消化短钱，对月内的利率没特别要求，但对跨月则有所坚持。

票券商表示，受年中后每逢月底资金情势即转紧影响，银行对跨月态度趋于保守，虽然现在是月初，但在与银行打交道时，即可感受到其操作心态的谨慎。

〞跨月要加1-2点，或倾向不拿。〞一位资金调度人士称。

另一银行交易主管则称，目前以月内为主，成交利率在0.60%出头，至于跨月的短票，等到月中再做。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，同上日。30天期在0.61-0.63%，也与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，前日则为0.611%。

台湾央行今日存单到期金额2,228.5亿台币，共发行2,227.5亿台币存单，存单发行余额较上日减1亿。 周四央行存单到期金额2,234.3亿台币，周五为862.8亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为52亿台币，累积超额准备为1,181亿台币、加计前期1%的超额准备为2,313亿台币。

**投信资金不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，受两档外币债及鸿海公司债今日集中交割影响，投信端资金略显分配不均，但不致于影响市场资金调度，令RP利率续处既有区间不变。

市场人士指出，今日债券交割因子较多，包括德意志银行新加坡分行国际板债券1.7亿澳元、国泰世华银行美元债9.9亿美元及鸿海 公司债92亿台币，让原本急待去化资金的投信端及寿险端转趋保守，RP交投以到期续作为主，RP利率也持在原有利率水准。

〞投信被寿险走钱，只有到期续作，没有新钱。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前银行资金情势宽裕，拆款及短票市场便宜资金满溢；尽管今日寿险端因应外币债交割略有走钱，但改以向银行拆款及短票等管道调度资金容易，RP融资仅以到期续作为主，成交金额不大，短线RP利率暂无波动。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日持平。