欧洲汇市：英镑下跌，更多数据显示通胀压力放缓

几个小时后抵押贷款机构Halifax公布的一份报告显示，英国9月房价涨幅高于预期，不过年底前的上涨势头可能减弱。截至9月的三个月房价较上年同期上涨9.6%，低于6-8月的9.7%。

这些都令英镑保持疲软，特别是当IMF周二调降了全球经济增长预估后。IMF报告引发股市修正，推动资金流入美元和日圆等避险资产。

英镑/美元 下跌0.25%，报1.6055美元，三天以来可能首次日内收低。

“通胀压力低料导致英国升息预期回落，特别是令英镑兑美元疲软。”一位驻伦敦的现汇交易员说道。

英镑/欧元 持平在0.78775英镑。（完）

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价