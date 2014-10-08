中国外汇：坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键--外管局长

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 中国国家外汇管理局局长易纲撰文称，坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键。建立完善新的国际收支和跨境资本流动风险监测预警指标体系，探索新形势下新的风险应急管理手段和政策工具。
易纲在《中国金融》上发表署名文章称，建立和健全宏观审慎框架下的外债和跨境资金流动管理体系；紧密围绕外汇收支形势，加强外汇检查的针对性和有效性；严厉打击地下钱庄等非法买卖、转移外汇资金活动，防止国际投机资金大规模流出入，保障国家经济金融安全。
他在文中谈及深化外汇管理改革时提到，一方面要继续坚持简政放权，进一步简化行政审批项目；另一方面要转变管理模式，全面推进主体监管，打破经常项目和资本项目管理的界限；大力发展外汇市场，配合人民币汇率形成机制改革的推进，进一步提升外汇市场的深度和广度；外汇市场监管重点逐渐从批准入、推产品，转向维护公平交易，防止市场失灵和管理系统性风险。
坚持把强化数据和系统作为外汇管理的支撑。完善数据采集，整合设计银行数据采集接口规范和银行数据统一采集方案，避免多头重复采集数据。完善数据标准，以国际收支和外债统计为基础，不断完善统计和代码标准建设。（完）
欲浏览全文请点选外管局官网(www.safe.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。