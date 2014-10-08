香港经济：下调全年GDP预测至2.2%，料占领运动影响小而短暂--香港大学

路透香港10月8日 - 香港大学周三发表研究报告，预期香港第四季本地生产总值（GDP）按年增长2.1%，比第三季为弱，将全年GDP预测由原来的3.4%降至2.2%；并预期目前＂占中＂事件对本地经济增长的影响将会小而短暂。

至于由＂占领中环＂运动引发的多个地区占领事件对本地经济的影响，香港大学经济学首席讲师王家富在记者会上表示，这端视乎抗议活动维持多久，以及未来会否持续发生。如果以2003年香港爆发非典型肺炎（SARS）疫情的经验作参考，短暂的抗议活动对经济增长的影响可能是小而短暂。

王家富提出了两个假设情况：假如占领运动持续一个月，而期内访港旅客及零售销售均下跌一成的话，第四季GDP将被拖低0.4%；假如占领运动持续三个月，第四季GDP将被拖低1.2%。

他补充说，访港旅客及零售销售下跌一成的假设是一个＂极端＂数字，事实上若下跌5%已算很严重。

不过，他相信占领运动对外资投资香港的影响轻微。

＂因为香港吸引外资的因素仍然存在，例如健全的法制，亦有一些政策因素如沪港通等，这些仍然吸引外资。＂王家富说。

他并举例说，现时占领运动影响港岛一些道路的交通，投资者可以不在中区落户，改在其他地区也可以，他们的应变能力会消减占领运动带来的影响。

＂占中＂运动自9月28日凌晨宣布启动以来维持至今，目前金钟、铜锣湾及旺角等主要地区仍有抗议者在占据道路，而政府与学联代表将于本周五就政改议题进行首次对话。

王家富表示，香港经济从SARS的低谷中快速反弹，当中也有不少辅助因素例如开放自由行政策；而现时香港除占领运动外也有不少事情在酝酿中，例如＂沪港通＂。况且SARS是全港性的事件，而占领运动则只令几个地区受影响，两者影响均主要在服务出口，即旅游业。

香港大学香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目的研究预测，今年全年香港GDP增长修订为2.2%；实质经济增长主要由本地需求所带动，其中，1.8百分点增长由本地需求带动；0.4百分点增长则由外部需求带动。

报告指出，下修GDP增长增长预测主要反映较预期疲弱及不确定的外部发展情况: 美国经济复苏较预期慢、美国利率上升的不确定性、欧盟的复苏不稳定、以及中国内地略为逊色的经济表现。