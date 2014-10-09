《台湾金融市场一周展望》台指期结算料施压台股，公债截标为债市降温

* 国庆假期前台股信心薄弱

* 台指期低档结算机会较高

* 财政部截标五年券令多头降温

* 台币有望暂止跌回稳

记者 詹静宜

路透台北10月9日 - 美国升息题材近期引领美元独强，吸引外资获利了结台股、资金回流美国。尽管台湾金管会本周射出第四支箭活络股市，但仍难撼动外资转向；下周三(15日)台指期结算在即，外资净空单余额仍在相对高档，导致国庆假期前台股信心薄弱。

相较于台股及台币的弱势整理，台债本周却是表现亮眼，主要受惠于美国指标10年期公债殖利率逼近今年的2.3%低位，带动五年公债103/15殖利率屡创发行前交易新低，但周四标售却意外遭财政部截标，令看好台债反应美债利多的势头略有降温，为下周走势投下变数。

分析师认为，欧元区经济前景堪忧，加以美元独强吸引资金回流，新兴市场避险意识升温，受此影响下周台股料续处弱势整理，台债则在利多、利空因素混杂下，暂在既有区间整理的可能性较高，台币或将有望止跌回稳。

台股方面，统一投信基金经理范淑芬表示，自9月开始外资进行获利了结，再加上美元强势，导致资金持续流出回到美国；若美元继续走强，台股在欠缺资金动能下，短期要大涨并不容易。

她指出，下周三台指期将结算，再加上中国沪港通即将启动的吸金效应，短线资金流出的卖压仍有待纾解，预期在结算日后资金面可望转佳。

“市场问题不是金管会能决定，现在有沪港通、美元走强等题材，资金流通快速对台股动能造成影响，台股不是唯一选项。”富邦投顾总经理萧乾祥说。

他认为，今年台股指数 高点已过，目前暂游走在8,850点的年线附近，预期政府在指数来到9,000点下方都有释出利多政策，因此推估下档空间也有限，下周指数主要交投区间暂看在8,900-9,100点。

元富投顾总经理刘坤锡也指出，尽管美股上日大涨，今日台股却呈现开高走低，显示投资人信心回笼的问题不是短时间可以改变，短线台股料暂在8,800-8,900点的底部区间反覆打底。下周指数主要交投料在8,900-9,200点间整理。

下周台股关注周四的台积电 投资人说明会。刘坤锡看好台积电本次法说会展望可望优于上季，另外苹果 新品邀请函时间点也落在美国时间的16日，由于苹果概念股在台股占比相当高，市场期待新品带动相关概念股走强。

台湾金管会本周二宣布针对股市交易制度放宽的三个措施，包括开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。目标上市/柜的成交量能提高至1,150亿台币。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超1.34亿台币，连续四个交易日卖超共计95.65亿台币。

**台指期结算成压力**

台指期将于下周三结算，统一期货分析师李宗霖表示，周一外资在台指期净空单余额创历史新高的3.3万口，周二起外资连两日回补空单逾八千口，不过周三外资净空单余额仍高达2.5万口，在整体未平仓量的6.5万口中，外资净空单占比就逼近四成。

“下周台股现货要涨较难，外资这么大空单部位，很难马上大幅度扭转。”他说。

他表示，推估台指期结算可能落在前波低位8,900点附近的可能性较高，未来三天将是外资转仓的重要观察期。

富邦投顾萧乾祥也认为，外资在台指期净空单余额仍达2.5万口，推估下周台指期偏向压低结算，将拖累台股现货下周三前大涨机率不高，顶多在9,000点附近上下整理。

第三季财报也是下周观盘重点，统一投信范淑芬说，即将进入重要的第三季财报公布期，攸关企业全年获利与明年展望，为近期观察重点，由于股市先行于景气，投资人会先停下来观察明年的基本面是否够强劲，短期市场观望气氛会较浓，惟11月底台湾有选举，在政策作多下，仍有反弹机会。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸也称，下周开始进入财报公布周期，美国重要科技股销售与获利状况及厂商对于第四季的展望将是观察重点。推估部分公司的获利将可能受到美元升值影响，导致海外收入减少进而影响整体获利。

台股部分，他则指，电子新品已进入销售高峰，持续观察电子零组件拉货与实际产品销售状况，若符合预期甚至超越预期，则对电子供应链可望有急单效益。

台股 周四收盘小涨0.13%，涨势落后于亚洲区域股市，周线收跌1.53%。周五因国庆假期，台湾金融市场休市一天。

**五年新券意外遭到截标**

债市方面，受惠欧元区经济数据疲弱，避险买盘涌进债市，本周美国指标10年期公债殖利率逼近前波低位，牵动台湾五年新券103/15 殖利率屡探发行前交易新低，只不过今日标售却遭到财政部截标，致该券殖利率反转微幅收高。

交易员认为，对于财政部出手截标五年新券感到意外，揣测少了特定大型金融机购买盘，及近期该券殖利率持续向下修正，略有影响市场竞标意愿，致得标利率虽落在市场预估区间，但仍高于财政部的目标。

〞真的是跌破眼镜，怎么会意外截标。〞一位大型外银交易员说。

对于五年公债意外不足额发行，财政部国库署稍早则表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。

交易员认为，目前市场不安情绪正在升温，原本反应美债利多的氛围稍有降温，短线五年新券103/15殖利率暂在得标利率1.245%附近稍作整理，静待国际盘释出进一步方向。

证券交易员也提及，美债仍是影响台债后市的关键，因9月FOMC会议记录暗示美联储可望持续保持宽松货币政策立场，美国10年期公债 上日殖利率徘徊区间下缘。目前美债趋势仍偏多，若美国10年券殖利率跌破今年的2.3%低位，可能牵动五年券103/15殖利率靠向1.25%下方整理。

台湾央行今日标售103/15期公债，得标利率为1.245%。但受国库截标影响，实际发行额为344.538亿台币，投标总额593.5亿台币，投标倍数为1.48倍，低于上次20年公债103/14的1.60倍。

交易员普遍预估下周五年券103/15殖利率主要区间暂看在1.23-1.27%。

**台币有机会区间略偏升**

在汇市方面，台币兑美元 本周来在弱势区间震荡，但随着美元指数 涨多修正回档，主要非美货币亦得以喘息，欧元 、日圆 有所回稳，台币也随之止跌回升。

汇银人士认为，虽然美元长线的多头格局不变，但短线修正过程中，只要非美货币表现持续稳定，邻近韩元 贬势不再，台币在下周或有机会趋升，但仍须小心台股表现不佳引发外资进一步汇出。

〞短线有机会随非美修正一些，我们看下周是区间偏小升一点。〞一本地大型银行交易员说。

另一本地银行交易员也指出，美联储会议纪录显示内部对宽松政策的退出及升息时点看法仍有一些分歧，这使得美元涨势暂时受到压抑，台币近期急贬的态势也有机会修正；不过以台湾央行一向倾向“阻升不阻贬”的态度来看，下周台币虽有机会测试30.300的关卡，但要升破站稳亦不容易。

他们并认为，下周国际面若再有助涨美元的消息，亦不排除外资重新站回美元买方，撤出台股的汇出亦有机会抵销台币涨势，但在本周台币弱势整理过程中，30.450看来亦有支撑，预估台币再贬也不会弱过这个价位。