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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 18:23 BJT

亚洲橡胶：东京期胶升至一周高点，上海市场上涨带来人气

上海期交所主力1月橡胶合约 上涨180元，收报每吨12,580元人民币。该合约在早盘一度下挫逾3%，但随后很快收复失地。

新加坡SICOM的11月期胶合约 最新报每公斤145.0美分，上涨3.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 高琦 审校 张涛)
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