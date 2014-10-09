重发-《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月9日

*工商时报：
--华硕 第三季受惠PC景气反弹，且手机出货成长近200%之赐，不仅带动四大产品线（NB、手机、平板、桌机/板卡）出货均达标，该季品牌营收也重回千亿台币、季增幅近18%。展望第四季，华硕有信心NB持续成长，单季营收可望攀上全年最高峰。
--受惠苹果 iPhone 6/Plus内建核心晶片封测订单涌入，封测大厂日月光 封测事业9月及第三季合并营收、转投资EMS厂环电9月营收、集团9月及第三季合并营收等，均创下历史新高，且日月光在系统级封装（SiP）布局成功，对第四季展望乐观，营收有机会再创新高。
--台湾再度爆发黑心油事件，顶新集团旗下子公司正义食品出包，消费者闻〞油〞色变，食品股更是风声鹤唳。顶新关系企业味全 上日股价带头重挫跌停，市值一天蒸发掉12.65亿台币。
*经济日报：
--外资归队露曙光。金管会主委曾铭宗上日表示，外资7日(周二)终结净汇出态势，改呈净汇入1.5亿美元，昨日并在柜买市场买超5.4亿台币。初步来看，外资已出现回笼迹象。
--今年以来阵仗最大的金融业大陆访问团，上日晚间由金融总会理事长李述德领军，前往北京。据了解，李述德此行将与〞一行三会〞领导人见面，就发起设置村镇银行等三大议题，展开沟通。此行也将争取三项大陆承诺、且未超越WTO待遇的金融开放项目，和服贸脱钩处理。
--两岸金融三会将在年底前陆续召开，〞金银四会〞率先在12月登场，由于服贸卡关，加速审批及争取扩大人民币回流管道，将列入主要议案，目前卡关的10家银行20件申请案，将有机会加速放行，更快拓展大陆市场。
--上市柜金控公司今年前三季获利突破2,500亿台币，较去年同期大增五成以上。其中，获利冠、亚军富邦金 与国泰金 ，两大金控前三季合计就赚近千亿台币，富邦金累计税后纯益更率先突破500亿大关，持续坐稳9月单月、前三季累计与每股纯益（EPS）三冠王。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
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(记者 林妙容; 审校 黄凯)