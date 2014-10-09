《台湾重要政经日程》--10月9日

===================今日重要政经消息=============================
10/9(四)
-- 9:00 立法院经济委员会审查预算。
--12:20 央行代财政部标售103/15期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
--12:20 央行标售两年期存单，预定金额200亿台币。
--13:30 台积电 公布9月营收。
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10/10(五)
--国庆日金融市场休市一日。
10/15(三)
*--宏基 举行云端服务论坛。
10/16(四)
--台积电 投资人说明会。
10/20(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
10/24(五)
--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。
--16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)