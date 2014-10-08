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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 19:03 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油直接价格跌至近四年低点，受原油价格拖累

路透新加坡10月8日 - 亚洲380-cst燃料油直接价格周三跌至近四年低点，受原油市场走弱拖累。

380-cst燃料油下跌10.94美元至每吨522.07美元，创下2011年1月10日以来最低。

一位交易员说：”燃料油价格继续下滑，真难以置信。“

”我认为多数人现在都不知所措。“

布兰特原油期货周三跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。

燃料油互换通常与原油市场走势一致。

交易员表示，船用燃料油升水周三上涨，弥补了整体价格的下降。

路透数据显示，380-cst船用燃料油升水上涨0.94美元至每吨较船货报价高5.93美元。

”直接价格下降，所以一些人提高升水，“另一位在新加坡的交易员说。

新加坡现货市场达成两笔380-cst燃料油交易。

嘉能可向兴隆出售两艘2万吨的船货，价格均为每吨522美元。其中一艘的船期是10月28日-11月1日，另一艘是11月2-6日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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