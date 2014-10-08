国际油市：亚洲380-cst燃料油直接价格跌至近四年低点，受原油价格拖累

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透新加坡10月8日 - 亚洲380-cst燃料油直接价格周三跌至近四年低点，受原油市场走弱拖累。
380-cst燃料油下跌10.94美元至每吨522.07美元，创下2011年1月10日以来最低。
一位交易员说：”燃料油价格继续下滑，真难以置信。“
”我认为多数人现在都不知所措。“
布兰特原油期货周三跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。
燃料油互换通常与原油市场走势一致。
交易员表示，船用燃料油升水周三上涨，弥补了整体价格的下降。
路透数据显示，380-cst船用燃料油升水上涨0.94美元至每吨较船货报价高5.93美元。
”直接价格下降，所以一些人提高升水，“另一位在新加坡的交易员说。
新加坡现货市场达成两笔380-cst燃料油交易。
嘉能可向兴隆出售两艘2万吨的船货，价格均为每吨522美元。其中一艘的船期是10月28日-11月1日，另一艘是11月2-6日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。