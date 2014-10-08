版本:
中国
债券 | 2014年 10月 8日 星期三 19:04 BJT

美国数据：10月3日止当周抵押贷款申请上涨，因利率走低--MBA

路透纽约10月8日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率下跌。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月3日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上涨3.8%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上扬5.0%，购房贷款申请指数攀升2.4%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.30%，较前一周的4.33%下降3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐