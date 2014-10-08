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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第三日，但原油下滑遏制涨幅

路透吉隆坡10月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第三日上涨，因马币走弱，且市场预期本月的产量将下滑，不过原油价格的下跌遏制了涨势。

种植商和交易员表示，10月马来西亚棕榈油产量预计下降，因潮湿天气拖延收割并压低出油率。这暗示该国产量可能在8月就已达到顶峰。

“市场受到各种情绪的影响，多头因素是马币下滑，产量降低以及11月和12月天气多变。”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。

但对于来自美国和南美大豆的竞争加剧，以及冬季北半球食品和燃料需求低迷的担心，对棕榈油施加压力。

布兰特原油期货周三跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。

指标12月棕榈油合约 小涨0.69%，收报每吨2,197马币(林吉特)。

总成交量为20,022口。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试阻力位2,224马币，很有可能突破该水准并进一步升向2,262马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 田建华)
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