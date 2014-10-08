中国经济：对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案--国务院

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。
中国政府网报导称，会议决定再次修订政府核准的投资项目目录，进一步缩减核准范围，对市场竞争充分、企业能自我调节、可以用经济和法律手段有效调控的项目，由核准改为备案。修订后中央层面政府核准的投资事项将比2013年减少40%。
会议决定，进一步下放核准权限，对现阶段仍需核准的项目，明确中央部门和地方责任。进一步完善监管。下放的核准事项由地方政府按国家规划进行核准，并落实“各负其责、依法监管”要求，建立完善纵横联动协管机制。
会议并要求，要坚持放管并重，加强后续监管。依托投资项目在线审批监管平台，结合企业信用信息公示系统，建立投资项目建设信息报告和企业信用档案制度，并向社会公开有关信息。要同步下移监管与核准、备案权限，地方政府和有关部门要认真履行职责，依法查处违法违规行为。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。