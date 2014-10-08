国际油市：亚洲柴油裂解价差触及逾两个月低点，因需求黯淡

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透新加坡10月8日 - 亚洲柴油裂解价差周三跌至逾两个月低位，尽管近期原油价格下跌，亚洲终端用户需求依旧温和。
路透数据显示，11月柴油裂解价差下跌0.32美元至每桶13.83美元，为7月29日以来最低，当时其报13.52美元。
买家在等待柴油价格持稳，之前布兰特原油价格 周三跌破每桶91美元，创下2012年6月以来最低。
能源资料协会(EIA)周二将2014年全球原油需求预估下调124万桶，同时还下调了2015年布兰特原油价格预估。
交易商表示，印度和台湾的现货供给增加，也打压了柴油裂解价差，亚洲地区供给本已充足。
台湾台塑石化标售78万桶11月初装船的柴油。印度Mangalore Refinery也标售10万吨或逾76万桶11月船期的柴油和航煤。
道达尔向BP售出25万桶500ppm的柴油，船期为10月23-27日，每桶报价较10月23-29日新加坡报价均值贴水0.30美元。
兴隆从P66买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为10月23-27日，每桶报价较10月24-30日新加坡报价均值贴水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。