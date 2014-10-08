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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 19:34 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及逾两个月低点，因需求黯淡

路透新加坡10月8日 - 亚洲柴油裂解价差周三跌至逾两个月低位，尽管近期原油价格下跌，亚洲终端用户需求依旧温和。

路透数据显示，11月柴油裂解价差下跌0.32美元至每桶13.83美元，为7月29日以来最低，当时其报13.52美元。

买家在等待柴油价格持稳，之前布兰特原油价格 周三跌破每桶91美元，创下2012年6月以来最低。

能源资料协会(EIA)周二将2014年全球原油需求预估下调124万桶，同时还下调了2015年布兰特原油价格预估。

交易商表示，印度和台湾的现货供给增加，也打压了柴油裂解价差，亚洲地区供给本已充足。

台湾台塑石化标售78万桶11月初装船的柴油。印度Mangalore Refinery也标售10万吨或逾76万桶11月船期的柴油和航煤。

道达尔向BP售出25万桶500ppm的柴油，船期为10月23-27日，每桶报价较10月23-29日新加坡报价均值贴水0.30美元。

兴隆从P66买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为10月23-27日，每桶报价较10月24-30日新加坡报价均值贴水0.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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