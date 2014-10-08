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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 19:29 BJT

东南亚股市：印尼股市回落，市场担忧执政联盟推行改革能力

路透曼谷10月8日 - 周三印尼股市回落，受政治担忧重燃拖累。多数东南亚股市在超卖区域，因投资者在担忧全球经济成长放缓之际削减较高风险资产持仓。

印尼股市 下跌1.5%，几乎将过去两日1.7%的涨幅回吐殆尽。

外资抛盘冲击Bank Mandiri 和Telkom Indonesia 等大型股，印尼卢比兑美元 也下跌。

周三稍早印尼反对党赢得上议院议长席位，随后股市承压，凸显佐科领导执政联盟力量不足。

BNI Securities的分析师Andri Zakarias称，市场预期执政联盟未能赢得这次选举，可能影响佐科的改革日程，且会成为印尼经济增长日程的阻碍。

IMF周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。IMF在《全球经济展望》报告中，将今年和明年全球经济成长预估分别下调到3.3%和3.8%。7月时IMF公布的2014年和2015年成长预估分别为3.4%和4%。

新加坡股市 收在5月末以来最低，14日相对强弱指标(RSI)报30.9，接近超卖区域。

马来西亚股市 触及3月末以来收盘最低，14日RSI报29.5.

泰国股市 小幅收高。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.34 -2.94 -0.69 +8.75 388.37

新加坡 3226.71 -17.28 -0.53 +1.87 3167.43

马来西亚 1824.32 -9.22 -0.50 -2.28 1866.96

泰国 1543.39 4.00 +0.26 +18.84 1298.71

印尼 4958.52 -74.32 -1.48 +16.01 4274.18

菲律宾 7185.68 -53.70 -0.74 +22.00 5889.83

越南 617.26 3.18 +0.52 +22.32 504.63

(完)

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