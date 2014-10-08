东南亚股市：印尼股市回落，市场担忧执政联盟推行改革能力

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透曼谷10月8日 - 周三印尼股市回落，受政治担忧重燃拖累。多数东南亚股市在超卖区域，因投资者在担忧全球经济成长放缓之际削减较高风险资产持仓。
印尼股市 下跌1.5%，几乎将过去两日1.7%的涨幅回吐殆尽。
外资抛盘冲击Bank Mandiri 和Telkom Indonesia 等大型股，印尼卢比兑美元 也下跌。
周三稍早印尼反对党赢得上议院议长席位，随后股市承压，凸显佐科领导执政联盟力量不足。
BNI Securities的分析师Andri Zakarias称，市场预期执政联盟未能赢得这次选举，可能影响佐科的改革日程，且会成为印尼经济增长日程的阻碍。
IMF周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。IMF在《全球经济展望》报告中，将今年和明年全球经济成长预估分别下调到3.3%和3.8%。7月时IMF公布的2014年和2015年成长预估分别为3.4%和4%。
新加坡股市 收在5月末以来最低，14日相对强弱指标(RSI)报30.9，接近超卖区域。
马来西亚股市 触及3月末以来收盘最低，14日RSI报29.5.
泰国股市 小幅收高。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.34 -2.94 -0.69 +8.75 388.37
新加坡 3226.71 -17.28 -0.53 +1.87 3167.43
马来西亚 1824.32 -9.22 -0.50 -2.28 1866.96
泰国 1543.39 4.00 +0.26 +18.84 1298.71
印尼 4958.52 -74.32 -1.48 +16.01 4274.18
菲律宾 7185.68 -53.70 -0.74 +22.00 5889.83
越南 617.26 3.18 +0.52 +22.32 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。