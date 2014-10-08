中国经济：用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措推进普遍性降费--总理

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。
中国政府网援引他在主持召开国务院部门负责同志会议时的讲话称，当前中国经济运行总体保持在合理区间，改革效应不断释放，新的增长动力正在生成。但国际国内经济下行压力大，各种矛盾交织。
“既要对我国发展长期向好的基本面充满信心，又要对困难和挑战有充分估计，注重用新视角把脉经济，以新思路拓展新局，在持续发展中扩大就业、增加收入、改善生态、提质增效。”李克强称。
他指出，保持宏观政策的连续性稳定性，坚持区间调控、定向调控、预调微调，突出三大取向，保持经济中高速增长、向中高端水平迈进。
要落实国务院部署，推进六大举措。包括坚持续推进简政放权，并抓住有利时间窗口，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革。
瞄准群众急需、迟早要干的薄弱环节，年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；推开项目融资、特许经营等模式，鼓励社会投资。
完善促进消费政策，提高居民收入，扩大消费需求。以结构性改革推动结构调整，更好支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长。研究出台扩大开放、培育外贸竞争新优势的措施。
李克强要求，对今年主要目标任务进展和完成情况要加强督查，最终结果年底要盘点交账，对尸位素餐、违法违纪的要严肃问责。
中国8月不佳的经济数据引发外界不安，并催生稳增长政策的急急加码。在确定加强进口政策及对煤炭实施资源税改革后，随即又宣布将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽 。 （完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。