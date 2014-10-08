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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 19:38 BJT

美国热股：媒体称赛门铁克分拆谈判进入高级阶段，股价盘前劲升

路透10月8日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士报导称，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 将业务分拆为两个实体公司的谈判已经进入高级阶段。其中一家实体企业将销售安全软件，另一家以数据存储为主。

赛门铁克周三盘前劲扬4.31%，周二收在23.19美元。(完)
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