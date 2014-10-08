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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 22:12 BJT

美国热股：百胜集团调低今年获利预期，但股价盘初涨逾2%

路透10月8日 - 百胜集团 下调了2014年获利预估，之前由于一食品安全丑闻，该公司第三季中国同店销售大降14%。

但百胜集团周三盘初上涨2.48%，报71.46美元。(完)
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