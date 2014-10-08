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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 19:45 BJT

美国热股：Costco Wholesale盘前上涨，四季度获利因同店销售而受益

路透10月8日 - Costco Wholesale 公布第四季获利优于预期，因扣除燃油的同店销售成长强劲。该公司称当季扣除燃油的同店销售成长率达到7%。

Costco Wholesale周三盘前上扬1.38%，周二时收在125.27美元。(完)
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