国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及近一年低点，汽油裂解价差持坚

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透新加坡10月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至近一年低位每吨97.68美元，受库存高企拖累。
交易员表示，石脑油供过于求的现象在两个月内无法缓解，即使亚洲石化工厂的运转率处于高位，卖家在尽可能向买方提供最大合约量。
最大合约量是业界专有名词，用于描述在合约规定数量之外，卖家可以最多附带出售10%的油品。
交易员还表示，石化工厂的油罐接近装满。
亚洲汽油裂解价差持稳在每桶11.29美元，因受紧缺供给以及亚洲和西方强劲需求支持。
尽管当前汽油裂解价差从周二的两个半月高位每桶12.29美元回落，但仍比一个月前高出26%，当前的季节需求已脱离高位。
不过，交易商和业界消息人士预计一旦美国方面解决精炼厂的供给中断问题，汽油裂解价差或许会重拾强势。
BP从维多买入12月上半月的石脑油船货，价格为每吨782美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。