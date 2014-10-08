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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 20:25 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及近一年低点，汽油裂解价差持坚

路透新加坡10月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至近一年低位每吨97.68美元，受库存高企拖累。

交易员表示，石脑油供过于求的现象在两个月内无法缓解，即使亚洲石化工厂的运转率处于高位，卖家在尽可能向买方提供最大合约量。

最大合约量是业界专有名词，用于描述在合约规定数量之外，卖家可以最多附带出售10%的油品。

交易员还表示，石化工厂的油罐接近装满。

亚洲汽油裂解价差持稳在每桶11.29美元，因受紧缺供给以及亚洲和西方强劲需求支持。

尽管当前汽油裂解价差从周二的两个半月高位每桶12.29美元回落，但仍比一个月前高出26%，当前的季节需求已脱离高位。

不过，交易商和业界消息人士预计一旦美国方面解决精炼厂的供给中断问题，汽油裂解价差或许会重拾强势。

BP从维多买入12月上半月的石脑油船货，价格为每吨782美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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