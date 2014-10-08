版本:
中国
债券 | 2014年 10月 8日 星期三 20:20 BJT

标题新闻：葡萄牙央行将2014年该国经济增速预估从1.1%下调至0.9%，支撑公共支出减少而进口增多

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐