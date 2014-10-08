版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 20:50 BJT

美国利率：经济与通胀风险未除，美联储需耐心对待加息--FED埃文斯

埃文斯此前表示倾向于在2016年才上调利率。周三上午在由BMO Harris和湖地学院组织的经济简布会上，埃文斯重申不赞成提早升息。他说道，利率应该维持在低位，即便可能造成通胀率短期超过美联储2%目标的风险。

明年埃文斯拥有在美联储的投票席位。

埃文斯称，预计未来18个月经济成长3%，失业率在2016年年底降至5%，通胀率在未来三年缓慢向2%攀升。但是上述预测的下行风险依旧存在，包括全球经济增长迟缓。

他还说道，更重大的风险是匆忙上调利率可能遏制经济成长，并迫使美联储不得不开倒车。

据事前准备好的演讲稿，他说“我认为我们今日面临的最大风险是提早紧缩货币政策。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐