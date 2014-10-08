美国股市：平开，市场担忧企业获利

路透纽约10月8日 - 美国股市周三平开，之前经历的卖压令标准普尔500指数跌至近两个月低点，因对于强势美元和全球增长低迷给公司获利造成影响的担忧仍存。

道琼工业指数 开盘上涨6.26点或0.04%，报16,725.65点；标准普尔500指数 上涨0.6点或0.03%，至1,935.7 点；Nasdaq指数 上涨1.96点或0.04%，报4,387.16点。(完)