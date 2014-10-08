标题新闻：法国巴黎银行预期2014年锌均价为每吨2,190美元，2015年为每吨2,560美元

中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载

路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。