表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.381%，投标倍数为2.52

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿8月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.381% 中值 2.340% 低值 2.250% 价格/得标 价格 99.944558 高值得标比率 6.04% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,006,600 总投标 52,984,806,600 竞争性投标得标 20,984,300,000 非竞争性投标得标 15,706,600 FED附加 0
发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2024/08/15 CUSIP码 912828D56
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。