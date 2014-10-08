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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 01:04 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.381%，投标倍数为2.52

路透华盛顿8月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.381% 中值 2.340% 低值 2.250% 价格/得标 价格 99.944558 高值得标比率 6.04% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,006,600 总投标 52,984,806,600 竞争性投标得标 20,984,300,000 非竞争性投标得标 15,706,600 FED附加 0

发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2024/08/15 CUSIP码 912828D56

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 李军; 审校　母红)
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